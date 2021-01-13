Дбар о поправках к закону об НДС: сумма не меняется

30 декабря 2020 года депутаты Парламента Абхазии во втором, но неокончательном чтении приняли поправки в проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования налога на добавленную стоимость.

Основная поправка внесена в Таможенный кодекс и предусматривает беспроцентную отсрочку уплаты таможенных платежей в случае ввоза в Абхазию товаров, таможенные платежи по которым составляют не менее 50 000 рублей. Отсрочка предоставляется беспроцентно и не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации.

Согласно поправкам, при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с законом "О налоге на добавленную стоимость" в момент таможенного оформления этих товаров либо по истечении срока отсрочки по уплате таможенных платежей в случаях и в порядке, установленных Таможенным кодексом.

Насколько данные изменения в законе способствуют развитию бизнеса, в эфире радио Sputnik Абхазия оценила предприниматель Лили Дбар.

Радио Такие обстоятельства: предприниматель о поправках к закону об НДС

"Год был вообще сложным, а последнее заседание Парламента было как контрольный выстрел, потому что еще более расстроило и разочаровало своим результатом. Передо мной два проекта поправок в закон об НДС. В первом варианте, который рассматривался еще в 2019 году, было внесено очень много предложений и изменений. Это касалось и различных процентных ставок НДС, и вопроса ликвида товаров, изменения перечня льготных товаров. И он прошел первое чтение. Во втором проекте, который рассматривали сейчас, все эти предложения отброшены, фактически весь документ выхолостили, и осталась только часть, которая касается отсрочки на три месяца. Что дает эта отсрочка? Есть предприниматели, которым это помогает, потому что в любом случае мы сможем хотя бы завезти свой товар, за эти три месяца что-то продать и заплатить таможне свой долг. Но для меня конкретно эта отсрочка ничего не дает. Сумма не меняется. Отсрочка – это тот же самый долг. А у нас сейчас настолько слабая торговля, что мы не успеваем наработать необходимую сумму. И получается, что долг начинает накапливаться и расти, как снежный ком, и я начинаю захлебываться, не успеваю расплатиться. Предприниматели, когда требуют изменить закон об НДС, не говорят, вообще уберите его. Мы понимаем, что у государства нет денег. Но мы требуем изменить саму систему налогообложения, чтобы мы платили после реализации товара", - сказала Лили Дбар.

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