Академик Покровский о прогнозе по ситуации с COVID-19 на 2021 год

В этом году в мире не появится коллективного иммунитета к коронавирусу, считают в ВОЗ. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Радио Академик Покровский о прогнозе по ситуации с COVID-19 на 2021 год

"Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", – цитирует слова Сваминатан РБК.

Если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, "это не защитит людей по всему миру", подчеркнула она.

В то же время Сваминатан заявила, что в разработке вакцин был достигнут "невероятный прогресс".

"Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми", – сказала эксперт.

В эфире радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский на цифрах объяснил, почему в этом году не будет выработан коллективный иммунитет к COVID-19.

"Предварительные расчеты показывают, что за этот, уже начавшийся год переболеют еще порядка 100 миллионов человек. Это, как вы понимаете, очень небольшой процент от населения Земли. Привиты будут, судя по всему, меньше миллиарда человек. Останется еще пять – шесть миллиардов человек непривитых. Из-за этого у вируса, конечно, еще будут большие перспективы для распространения", – сказал Вадим Покровский.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило 88,8 миллиона человек, из них более 1,9 миллиона умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 90 миллионов человек, 1,92 миллиона скончались.