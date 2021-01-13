Ярыгин об отстранении Трампа: конгрессменам не удастся "прогнуть" Пенса

Конгрессмены США призвали вице-президента Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался. В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал ситуацию.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая призывает вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался.

Как сообщает РИА Новости, "за" проголосовали 223 депутатов, против были 205. Документ поддержал лишь один республиканец. Ни один демократ не проголосовал против.

Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение. В противном случае демократы угрожают импичментом президенту в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

Сам Пенс ранее во вторник уведомил в письменном виде спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что против отстранения Трампа. Он отметил, что 25-я поправка "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин высказал мнение, что Пенс не поддастся на призывы конгрессменов.

Радио Ярыгин об отстранении Трампа: конгрессменам не удастся "прогнуть" Пенса

"По моему мнению, конгрессменам не удастся "прогнуть" Пенса. Им не удастся так на него воздействовать, чтобы он изменил свое мнение, которое он уже озвучил. Первый сценарий – отстранение через импичмент – технически невероятно сделать. При втором раскладе – задействовать 25-ю поправку и отстранить президента от должности вице-президентом и решением кабинета – складывается очень рискованная политическая ситуация. Поскольку большое количество избирателей не просто доверяют, а верят в президента Трампа. Пренебречь 70-ю миллионами голосов избирателей при неочевидной интерпретации ситуации, сложившейся 6 января, было бы слишком рискованно. Поэтому Майк Пенс и действует так осторожно", – сказал Григорий Ярыгин.

Кроме того, считает он, республиканцы не видят особого смысла в отстранении Трампа от власти.

"Это у демократов есть идея вывести сейчас Дональда Трампа из потенциальной гонки 2024 года, о которой он заявлял. Они пытаются его не допустить до любых избирательных процессов в будущем. А республиканская элита не хочет потерять голоса избирателей и спровоцировать непредсказуемое развитие событий в условиях, когда все понимают, что 20 января он уйдет. Тем более, что Трамп говорит, что передаст власть мирным путем. Поэтому у Майка Пенса нет никакого интереса, чтобы реализовать ту идею, которую демократы сейчас предлагают в своей резолюции", – отметил американист.

Дональд Трамп 6 января на митинге у Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли несколько часов. Погибли пять человек.