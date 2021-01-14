Такие обстоятельства: депутат Чамагуа об итогах работы Парламента за 2020 год

О том, каким был 2020 год для Парламента Абхазии, какие законодательные инициативы вызвали больше всего обсуждений в Народном Собрании, что пришлось отложить на этот год, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Леонид Чамагуа.

Порядка 30 законов было принято парламентариями в прошедшем году, сказал депутат Леонид Чамагуа.

Радио Такие обстоятельства: депутат Чамагуа об итогах работы Парламента за 2020 год

"Год был достаточно напряженный, были выборы президента. В это время особенно активно население и депутаты Парламента, закон это позволяет, люди достаточно активно принимают участие в этом процессе. В связи с пандемией коронавируса мы в общей сложности не работали не менее двух-трех месяцев, депутаты тоже некоторые болели. Да, дома можно работать над законопроектами, но все-таки рабочая атмосфера и обсуждение вопросов с коллегами гораздо продуктивнее", - отметил Чамагуа.

Он выделил некоторые законы, которые были приняты Парламентом в 2020 году.

Довольно серьезными Чамагуа назвал закон о финансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел на основе Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, а также ратификацию дополнительного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами.

Депутат также выразил свое мнение по вопросу майнинга криптовалют в республике, о принятом Парламентом постановлении о применении акта амнистии.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.