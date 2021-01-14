Шакая: хочется, чтобы люди соблюдали меры против COVID-19 без бумажек сверху

Шакая отметила, что количество заболевших коронавирусом в последние дни действительно увеличилось.

Радио Шакая: хочется, чтобы люди соблюдали меры против COVID-19 без бумажек сверху

"Это связано со многими факторами. Фактор номер один – это то, что мы не все осознаем серьезности той эпидемиологической ситуации, которая у нас есть. Наша ментальность в некоторых ситуациях мешает нам на какое-то время отказаться от массовых мероприятий, компаний, массовых хождений по ресторанам, мини-корпоративов и тому подобное. Это приводит к тому, что количество больных на сегодняшний день увеличилось в разы. Плюс, со дня на день на нас скажутся прибывшие к нам туристы – никто не проверял, болеют они или нет. Набережная была полная, все заведения полные. Поэтому со дня на день нам это аукнется в виде увеличения количества заболевших", - считает Шакая.

Все это время в Сухуме и районах Абхазии работает горячая линия 0303, на которую можно обратиться людям, почувствовавшим симптомы коронавируса. Если вдруг у пациента появляются симптомы, которые бывают при коронавирусе, такие как температура, одышка, кашель, то первоначально он должен обратиться по горячей линии. Операторы горячей линии выясняют, в каком районе живет звонящий. После этого ему дают контакт той поликлиники, к которой пациент относится.

По словам Аэлиты Шакая, после открытия амбулаторного центра в Сухуме на Турбазе, звонков на горячую линию стало поступать меньше.

"У людей появилось место, куда они могут обратиться за помощью, если не знают, что им делать. Не могу сказать, что на данный момент горячая линия загружена. Думаю, это связано с тем, что мы уже настолько давно в этом всем, что многие уже знают, куда обращаться в той или иной ситуации", - сказала Шакая.

Подробности слушайте в аудиофайле.