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© Foto / Уральский федеральный университет

Ученый рассказал о перспективах лечения коронавируса радиацией

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (956)
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Sputnik Абхазия
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Профессор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Анатолий Зацепин рассказал о разработке метода лечения от коронавирусной инфекции при помощи радиации.

В беседе на радио Sputnik он отметил, что специалисты из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, например рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус.

Радио
Ученый рассказал о перспективах лечения коронавируса радиацией

"Сейчас разрабатываются методические рекомендации по использованию радиации при дезинфекции и лечении пациентов с COVID-19. Мы находимся в начале исследования, но первые результаты показывают, что это дело нужное, важное и перспективное", — сказал Зацепин.
По его словам, радиация влияет не только на коронавирус, но и на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

"Суть механизма в том, что при внедрении вируса в здоровую клетку происходит деформация цепочной структуры молекулы. На поврежденных участках возникает слабое место, которое подвержено разрушению под воздействием малых доз ионизирующей радиации. Если по-простому, то малые дозы оказываются губительными для вирусов, а на здоровые клетки они практически не оказывают вредного воздействия", — пояснил эксперт.

Он отметил, что подобные исследования проводятся и за рубежом, например, в Канаде и США, но там они находятся на стадии оформления эмпирического базиса.

"В России уже проанализирована модель на хорошем научно-теоретическом уровне. Дальнейшая работа в этой сфере предполагает тесное сотрудничество российских и узбекских специалистов. Однако проблема требует системного подхода и привлечения специалистов — физиков, биологов и медиков", — заключил ученый.

Он выразил надежду, что будет разработан эффективный механизм, который поможет навсегда решить проблему с коронавирусной инфекцией.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (956)

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