Такие обстоятельства: Бутба о горнолыжных турах на Мамзыщхе

О своем небольшом горнолыжном предприятии, расположенном на горе Мамзыщха, о том, что побудило заняться этим проектом, что получается и предстоит сделать, в эфире радио Sputnik рассказал организатор горнолыжных туров на Мамзыщхе Томас Бутба.

Радио Такие обстоятельства: Бутба о горнолыжных турах на Мамзыщхе

Горнолыжные курорты пользуются большой популярностью во всем мире. Скорость, открытые, свободные пространства и снежные пейзажи влекут в горы сотни любителей и профессионалов горнолыжного спорта. В Абхазии уже давно на разных уровнях говорят о необходимости развивать зимний туризм, чтобы республика могла привлекать гостей круглый год.

По словам Томаса Бутба, увлечение горными лыжами, сноубордом натолкнуло на мысль о том, что не надо для этого выезжать за пределы республики, можно использовать условия для катания в Абхазии.

"У нас одни из лучших гор для катания, для горнолыжного спорта. Катание есть курортное и фрирайдное, на неподготовленных трассах. На курорте спецтехника утрамбовывает снег и получается плотная широкая дорожка. По таким трассам, конечно, легко кататься, учиться, есть инструкторы, прокатные пункты. Когда же людям наскучит все это, то ищут, как съехать с трассы. Понятно, что за безопасностью теперь ты сам должен следить, но зато больше свободы, удовольствия. Мягкий снег и падать приятнее, кататься, красивее все", - сказал Бутба.

По его словам, абхазские горы позволяют получать удовольствие от катания как новичкам, так и опытным спортсменам. Красивая природа и близость моря к горам привлекает немало людей в страну, в том числе и фрирайдеров.

"В основном катаются из России. Нашим ребятам трудно, потому что нет прокатов, снаряжение дорогое. Просто на джипе, на внедорожнике не доберешься до мест катания. Это целая индустрия, инфраструктура не развита. Конечно, когда видят, как мы едем на снегоходах, местные жители и туристы, удивляются", - сказал Бутба.

Он отметил, что на Мамзыщхе выпадает больше снега, и райдерам можно добраться быстрее, чем на Рицу.

"Многие думают, что снег на Рице, но это всего 950 над уровнем моря. На Мамзыщхе же асфальтированная трасса проложена до уровня 1400 метров. Это большая разница в снеге. На Мамзыщху легче добраться, чем на Рицу, хотя иногда бывает наоборот, так как на Рицу дорогу чистят", - сказал Бутба.

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