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Артур Атаев
© Фото : РИСИ

Атаев: Армении лучше выбрать серьезного посредника для разговора с Турцией и Азербайджаном

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210115/1031636378/Ataev-Armenii-luchshe-vybrat-sereznogo-posrednika-dlya-razgovora-s-Turtsiey-i-Azerbaydzhanom.html

В противовес усилению роли Анкары на Южном Кавказе Армения должна использовать возможности России и задействовать потенциал диаспоры в других странах, сказал в эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев.

Радио
Атаев: Армении лучше выбрать серьезного посредника для разговора с Турцией и Азербайджаном

Самостоятельным и трудно просчитываемым игроком назвал политолог Турцию. Она впервые вошла в Закавказье в такой форме, отметил Атаев.  

"Очень трудно войти в "шкуру" армянского политического истеблишмента, поставить себя на место принимающего решение политика в Ереване. У Армении сейчас одно из самых непрогнозируемых будущих среди государств мира", - сказал Атаев Sputnik Армения.

Положение, по его словам, крайне незавидное. С одной стороны Азербайджан, с другой – Турция. С третьей, как оказалось, ситуационный партнер, а может и даже не ситуационный – Грузия.

В этих условиях очень трудно прогнозировать будущее и отношения с Анкарой. То, что Турция  - сильный игрок, роль которого становится определяющей в контексте Грузии и Азербайджана, – это факт.

"Я думаю, нужно многоуровневое влияние на Турцию. Здесь необходимо серьезно задействовать и фактор России (Путин научился общаться с Эрдоганом; должны быть обозначены красные линии). Второе – фактор мощной диаспоры. Его нужно использовать на всех уровнях во всех странах", - отметил Атаев.

В-третьих, уже присутствует армяно-турецкий и армяно-азербайджанский векторы (что ставят в вину ближайшему окружению премьер-министра). Но по крайней мере сейчас лучше выбрать серьезного посредника для разговора с Турцией и Азербайджаном.


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