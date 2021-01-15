15:28 15 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Метеоролог рассказала, когда ожидается минусовая температура на побережье Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/12/1031305984.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210115/1031637626/Meteorolog-rasskazala-kogda-ozhidaetsya-minusovaya-temperatura-na-poberezhe-Abkhazii.html

Какой будет погода во второй половине января, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио
Метеоролог рассказала, когда ожидается минусовая температура на побережье Абхазии

Погода в январе будет неустойчивой из-за нестабильности атмосферного давления, сообщила метеоролог Ахба.

"Осадки продолжатся. Часто меняются циклоны и антициклоны. Погода в основном облачная, нет таких продолжительных ясных дней. Температуры нестабильные, с 15 января идет понижение. Местами на побережье температура может понизиться от +3°С до –2°С ночью, а днем от +3°С до +8°С тепла. Холода мы видим до Крещения 19 января, но не сильные холода. В прошлом году тоже в январе местами наблюдалось -5°С. 15-16 января мы ждем на побережье мокрый снег, устойчивого снежного покрова не ожидаем, в предгорьях и горах снег. С 18-19 января идет прояснение погоды, которое может продлиться числа до 25, потом уже теплый сектор южного циклона принесет осадки. Будет тепло не как в первой декаде месяца, но температура, думаем, будет +9 +11°С", - сказала Ахба.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
История чудесного спасения: пес пять дней провел в затопленном подвале
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться