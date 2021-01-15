Метеоролог рассказала, когда ожидается минусовая температура на побережье Абхазии

Радио Метеоролог рассказала, когда ожидается минусовая температура на побережье Абхазии

Погода в январе будет неустойчивой из-за нестабильности атмосферного давления, сообщила метеоролог Ахба.

"Осадки продолжатся. Часто меняются циклоны и антициклоны. Погода в основном облачная, нет таких продолжительных ясных дней. Температуры нестабильные, с 15 января идет понижение. Местами на побережье температура может понизиться от +3°С до –2°С ночью, а днем от +3°С до +8°С тепла. Холода мы видим до Крещения 19 января, но не сильные холода. В прошлом году тоже в январе местами наблюдалось -5°С. 15-16 января мы ждем на побережье мокрый снег, устойчивого снежного покрова не ожидаем, в предгорьях и горах снег. С 18-19 января идет прояснение погоды, которое может продлиться числа до 25, потом уже теплый сектор южного циклона принесет осадки. Будет тепло не как в первой декаде месяца, но температура, думаем, будет +9 +11°С", - сказала Ахба.