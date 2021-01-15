Шоуа: мы воспитывались на Ералаше, он показывал нам как нельзя поступать

О художественном руководителе детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борисе Грачевском, и о том, что значило его творчество для людей, в эфире радио Sputnik рассказал певец и композитор Александр Шоуа.

Радио Шоуа: мы воспитывались на Ералаше, он показывал нам как нельзя поступать

О кончине режиссера Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Ему шел 72 год, он боролся с коронавирусом с декабря прошлого года.

"Есть артисты, сегодняшние, музыканты, актеры, для которых он стал папой и проводником в мир кино, в мир искусства, в мир того, что называется телевизором. Он был абсолютно позитивным парнем. Я считал его парнем, потому что он всегда был весел и молод душой", - сказал Шоуа, выразив соболезнования в связи с кончиной режиссера.

Певец отметил, что уход Бориса Грачевского - огромная потеря для детского кино.

"Это огромная потеря для России, для Советского союза, потому что начиналось это все там, когда мы были детьми. Когда мы смотрели с огромным удовольствием "Ералаш", когда киножурнал нес, он и сейчас несет, но уже современными историями, для нас идеологию. Он показывал нам, как нельзя поступать, что такое смешно, что такое не смешно. Мы все воспитывались на этом", - отметил Шоуа.

Борис Грачевский - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.

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