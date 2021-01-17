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Дополнительное время: Харитон Агрба о боксе

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210117/1031636829/-Dopolnitelnoe-vremya-Khariton-Agrba-o-bokse-----.html

Как проходят подготовки к боям у боксеров, как восстанавливаются после турниров и почему хочется устраивать праздник живота, в эфире радио Sputnik рассказал, абхазский спортсмен, боксер Харитон Агрба.

Турнир по боксу "Лига Ставок. Кубок Матч! Боец" прошел 8 января в Сочи, спортсмен из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над Радмиром Абдурахмановым по итогам четырех раундов в финале турнира по профессиональному боксу, который проходил в формате командного чемпионата.

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Дополнительное время: Харитон Агрба о боксе

"Сейчас мы отдыхаем, залечиваем раны. Через недельки две уже начнем новый этап подготовки к предстоящим боям, турнирам. После боев я хочу провести время с семьей, с друзьями, люблю более спокойное времяпрепровождения в кругу семьи. Хочется устраивать праздник желудка, потому что при подготовке приходится держать определенную диету. Я любитель сладкого и хочу поесть какой-нибудь шоколадный торт", - признается Агрба в беседе на радио.

Боксер рассказал, как проходят подготовки к турнирам и почему каждый бой важен для профессионального спортсмена.       

Харитон Агрба – российский боксер, серебряный призер европейских игр, двукратный призер чемпионатов России 2012 и 2018 года, профессионально дебютировал в 2019 году, провел четыре поединка и во всех одержал победы, одну встречу выиграл досрочно. Боролся спортсмен из Абхазии против мастера спорта международного класса, финалиста чемпионата Москвы.


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