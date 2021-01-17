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Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

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Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека ее отобрать, и в чем тогда разница между надеждой и верой?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

1:50 Почему надежда — это зло

4:00 Что такое "креативная безнадежность" и как она поможет взять ответственность за собственную жизнь

9:45 Что значит надежда для христиан

12:20 "Зачем куда-то двигаться, если нет надежды на хороший исход событий"

14:35 "Верить" или "надеяться" — в чем разница?

16:45 Как избавиться от ложных (дисфункциональных) надежд

24:35 Как отсутствие надежды провоцирует снижение иммунитета и депрессию

28:00 На что надеяться в 2021 году

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