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Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

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Темы:
Подкасты РИА (445)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210117/1031646432/My-vse-umrem-Intellekt-emotsii-khitrost-kak-ustroeno-nashe-myshlenie.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

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Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или "тест ради теста"? Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?

На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института экспериментальной психологии МГППУ.

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Темы:
Подкасты РИА (445)

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