Такие обстоятельства: Басария о юридической силе распоряжения президента из-за COVID-19

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля.

Радио Такие обстоятельства: Басария о юридической силе распоряжения президента из-за COVID-19

"То, что касается общего посыла населению, то он носит, как указано в самом распоряжении, рекомендательный характер и никакой ответственности, соответственно, за это быть не может. В случае работы мест общественного питания, ресторанов, кафе, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, там, разумеется, за нарушение данного распоряжения будет предусмотрена ответственность. Это право президента закреплено в статье 60 в Конституции республики, так что выполнение их обязательно, в том месте, где указано на обязательное исполнение. А там, где указано, что меры носят рекомендательный характер, это рекомендуются людям в надежде на сознательность, то, что они действительно предпримут меры для того, чтобы вирус не распространялся", - отметил Басария.

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