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Такие обстоятельства: Басария о юридической силе распоряжения президента из-за COVID-19

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210118/1031647028/Takie-obstoyatelstva-Basariya-o-yuridicheskoy-sile-rasporyazheniya-prezidenta-iz-za-COVID-19---.html

Какую юридическую силу имеет распоряжение президента о продлении антиковидных ограничений, предусмотрено ли наказание за невыполнение требований, прописанных в документе, обо всем этом в эфире радио Sputnik рассказал юрист Олег Басария.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля.

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Такие обстоятельства: Басария о юридической силе распоряжения президента из-за COVID-19

"То, что касается общего посыла населению, то он носит, как указано в самом распоряжении, рекомендательный характер и никакой ответственности, соответственно, за это быть не может. В случае работы мест общественного питания, ресторанов, кафе, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, там, разумеется, за нарушение данного распоряжения будет предусмотрена ответственность. Это право президента закреплено в статье 60 в Конституции республики, так что выполнение их обязательно, в том месте, где указано на обязательное исполнение. А там, где указано, что меры носят рекомендательный характер, это рекомендуются людям в надежде на сознательность, то, что они действительно предпримут меры для того, чтобы вирус не распространялся", - отметил Басария.    

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.


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