Менделевич рассказал, безопасна и нужна ли единая вакцина от коронавируса и гриппа

Зачем нужна объединенная вакцина от гриппа и коронавируса, насколько эта прививка может быть безопасной и будет ли она востребована, к примеру, через год, в эфире радио Sputnik рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Технология создания комбинированных прививок от гриппа и коронавируса известна достаточно давно. Но сейчас ученые работают над ее адаптацией под штаммы гриппа и SARS-CoV-2. Цель создать "объединенную вакцину" поставили перед собой специалисты еще одного российского научно-исследовательского центра "Вектор". Там уже проводят испытания новой комбинированной вакцины на животных.

Коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием, и в этом случае прививаться от него придется каждый год, как от гриппа, а потому людям проще было бы получать в одном уколе комбинированную вакцину, считает Менделевич.

Радио Менделевич рассказал, безопасна и нужна ли единая вакцина от коронавируса и гриппа

"Конечно же, было бы удобнее, если бы вакцина была комбинированной, человеку не приходилось бы два раза ходить на вакцинацию и получать ту или иную вакцину", - сказал он.

Менделевич заметил, что комбинированными вакцинами люди прививаются уже не один год.

"Мы не в первый раз встречаемся с комплексной вакциной. Например, в детстве нас кололи и продолжают сейчас вакцинировать такой вакциной АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) от четырех различных бактерий, она тоже комбинированная, и дети хорошо ее переносят. Весь вопрос в испытаниях, надо посмотреть, как эти две вакцины ( от гриппа и коронавируса - ред.) могут комбинировать" , - сказал Менделевич.

При этом он не исключил появления новых вакцин от коронавируса и гриппа, совершенно иного механизма действия, сравнительно с теми, что уже существуют.