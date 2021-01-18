Нетрудный возраст: Ялса Зантария об участии в конкурсах красоты

Юная участница конкурсов красоты из Абхазии Ялса Зантария в эфире радио Sputnik рассказала о том, с чего началось ее увлечение.

Ялса Зантария – абхазская школьница, обладательница двух корон Гран-при международного фестиваля TV START & mini Models Bosphoru, обладательница гран-при международного конкурса CHOREOGRAPHY-2017, обладательница супер гран-при BEST CHOREOGRAPHY.

Ялса посетила немало стран, покоряя людей своей красотой и обаянием, представляя Абхазию.

Радио Нетрудный возраст: Ялса Зантария о конкурсах красоты

"Моя сестра участвовала в конкурсе красоты в Сухуме. Я сказала маме, что тоже хочу, мне это нравится. После этого я стала заниматься. С самого начала с нами занималась Манана Квициния, мы делали поделки. А потом уже занимались танцами, дефиле", - рассказала Ялса Зантария.

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