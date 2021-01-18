16:23 18 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR89.33
Поиск
© Sputnik

Нетрудный возраст: Ялса Зантария об участии в конкурсах красоты

Радио
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210118/1031649616/Netrudnyy-vozrast-Yalsa-Zantariya-ob-uchastii-v-konkursakh-krasoty.html

Юная участница конкурсов красоты из Абхазии Ялса Зантария в эфире радио Sputnik рассказала о том, с чего началось ее увлечение.

Ялса Зантария – абхазская школьница, обладательница двух корон Гран-при международного фестиваля TV START & mini Models Bosphoru, обладательница гран-при международного конкурса CHOREOGRAPHY-2017, обладательница супер гран-при BEST CHOREOGRAPHY.

Ялса посетила немало стран, покоряя людей своей красотой и обаянием, представляя Абхазию.

Радио
Нетрудный возраст: Ялса Зантария о конкурсах красоты

"Моя сестра участвовала в конкурсе красоты в Сухуме. Я сказала маме, что тоже хочу, мне это нравится. После этого я стала заниматься. С самого начала с нами занималась Манана Квициния, мы делали поделки. А потом уже занимались танцами, дефиле", - рассказала Ялса Зантария.

Подробности слушайте в аудиофайле.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Музы великих: "Битлз" и их женщины
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства во внутренние дела других стран
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться