Скорик о крещенских купаниях в пандемию: рекомендую оставить до лучших времен

Как отметила Скорик, купание в водоемах в Крещение относится к массовым мероприятиям, и оно запрещено распоряжением президента страны.

Радио Скорик о крещенских купаниях в пандемию: рекомендую оставить до лучших времен

"Это заболевание (коронавирус – ред.) относится к острым респираторным заболеваниям. Когда оно так распространено, заниматься такими мероприятиями, которые снижают иммунную систему организма, не стоит. Тем более придут туда люди, которые не знают, больны они на данный момент или не больны. Никто их там обследовать дополнительно не будет на наличие коронавирусной инфекции. При носительстве вируса, когда ты соблюдаешь домашний режим и все рекомендации врачей, инфекция может проходить по легкому пути развития, и человек может даже не замечать симптоматики, которая присуща коронавирусу в слабой форме. А это мероприятие – купание с переохлаждением человек делает один раз в год на Крещение. В данном случае я рекомендую не проводить этого, а оставить на лучшие времена, когда мы полностью разберемся с коронавирусной инфекцией. Тогда мы уже будем заниматься всеми этими водными процедурами", - отметила врач.