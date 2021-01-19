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© Foto / предоставила Мадина Дасания

Реаниматолог COVID-центра в Гудауте: вирус стал более агрессивным

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1119)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210119/1031652378/Reanimatolog-COVID-tsentra-v-Gudaute-virus-stal-bolee-agressivnym.html

Реаниматолог гудаутского COVID-центра Мадина Дасания в эфире на радио Sputnik рассказала об отрицательной динамике COVID-19 в республике и его изменении.

Радио
Реаниматолог COVID-центра в Гудауте: вирус стал более агрессивным

Вирус принял более агрессивную форму и болезнь у пациентов протекает тяжело, сказала Дасания в беседе на радио.  

"Вирус мутировал, он стал более агрессивным, он тяжело протекает и тяжело управляемый, но мы тоже много читаем, интересуемся. Мы переняли опыт наших коллег, которые приезжали к нам на помощь. Все сообща пытаемся справиться, пытаемся переломить ситуацию. Но цифры растут, и это результат наших массовых гулянок до Нового года и после. Все-таки народ у нас хорошо отгулял праздники. Мы наблюдаем статистику не только у нас, мы наблюдаем статистику и других стран, и общаемся с нашими коллегами из России, и у них тоже точно так тяжело протекает болезнь, они говорят о том же, что вирус принял агрессивную форму", - сказала Дасания в эфире радио.         

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1119)

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