Реаниматолог COVID-центра в Гудауте: вирус стал более агрессивным

Реаниматолог гудаутского COVID-центра Мадина Дасания в эфире на радио Sputnik рассказала об отрицательной динамике COVID-19 в республике и его изменении.

Радио Реаниматолог COVID-центра в Гудауте: вирус стал более агрессивным

Вирус принял более агрессивную форму и болезнь у пациентов протекает тяжело, сказала Дасания в беседе на радио.

"Вирус мутировал, он стал более агрессивным, он тяжело протекает и тяжело управляемый, но мы тоже много читаем, интересуемся. Мы переняли опыт наших коллег, которые приезжали к нам на помощь. Все сообща пытаемся справиться, пытаемся переломить ситуацию. Но цифры растут, и это результат наших массовых гулянок до Нового года и после. Все-таки народ у нас хорошо отгулял праздники. Мы наблюдаем статистику не только у нас, мы наблюдаем статистику и других стран, и общаемся с нашими коллегами из России, и у них тоже точно так тяжело протекает болезнь, они говорят о том же, что вирус принял агрессивную форму", - сказала Дасания в эфире радио.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.