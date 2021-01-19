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Отец Виссарион
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Такие обстоятельства: отец Виссарион о таинстве Крещения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210119/1031654586/Takie-obstoyatelstva-otets-Vissarion-o-tainstve-Krescheniya-.html

О значении праздника Крещения Господня, о том, что способствует распространению вирусов, в эфире радио Sputnik рассказал глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Радио
Такие обстоятельства: отец Виссарион о таинстве Крещения

19 января Православной Церковью празднуется Крещение господне, или Богоявление. Это один из самых древних праздников христианской Церкви.

О правилах проведения этого праздника и о том, много ли желающих в этом году покреститься, рассказал глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

"Каждый год возрастает число желающих покреститься. И это очень отрадно, очень угодно Богу", - сказал отец Виссарион.

Сегодняшняя ситуация, вызванная распространением коронавируса, по мнению священнослужителя, еще раз говорит о том, что надо бояться Бога и его правил, которые нельзя нарушать.

"Вирус там, где нарушаются эти правила, где мы не слушаемся закона, не слушаемся священного Евангельского писания, в котором сказано воздержаться от поступков, которые нас могут привести к вирусным заболеваниям. Вирус – это болезнь. А болезнь происходит от непослушания, от отхождения от законов. Вирус – это то, что создали наши прародители Адам и Ева, вкусив тот плод, который был запрещен Богом", - отметил глава АПЦ.

Он утверждает, что традиционное православное учение дает людям возможность оставаться без болезней.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


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