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Дмитрий Чеснов
© Sputnik Виктор Толочко

Доктор Чеснов о купании в Крещение: готовиться нужно весь год

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210119/1031655296/Doktor-Chesnov-o-kupanii-v-Kreschenie-gotovitsya-nuzhno-ves-god.html

Известный медик сделал ряд предостережений тем, кто решил без подготовки окунуться в ледяную купель.

Радио
Чеснов о купании в Крещение: готовиться нужно весь год

Как правильно подходить к процедуре детского закаливания, как подготовить себя и ребенка к купанию в проруби и как избежать быстрого переохлаждения организма, в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал заведующий приемным отделением, врач-педиатр 3-й городской детской больницы Дмитрий Чеснов. 

Специалист отметил, что ничего не имеет против, если детей предварительно готовят к крещенским купаниям, проводят обливания прохладной, а затем холодной водой.

"Это очень сильный стресс для организма, даже взрослому надо быть очень бдительным, к этому нужно готовиться целый год, постепенно: обтирания, обливания рук, ног, тела. Неподготовленный человек получает тяжелейшее состояние", – говорит доктор Чеснов.

Для тех семей, которым холодовые процедуры знакомы не понаслышке, врач напоминает следующее: обязательно при выходе из ледяной воды надеть теплую обувь или хотя бы встать на сухую поверхность, иначе организм получит быстрое переохлаждение. Не забыть про чашку горячего чая, теплую сухую одежду и обязательно шарф. Открытое горло после окунаний в холодную воду – это открытые ворота для простуды.

"Я не хочу пугать, но это мощнейшая встряска для организма, которая может не известно к чему привести: спазм сосудов, кровоизлияния и так далее", – предупреждает доктор.

 


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