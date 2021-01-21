Политолог о взаимоотношениях России и США: меняется вектор взаимодействия

Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена рассмотреть вопрос о возможном продлении СНВ-3 сразу же после инаугурации. В эфире радио Sputnik эти намерения прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин.

Администрация избранного президента США Джо Байдена сразу после инаугурации займется вопросом Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил выдвинутый на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

По его словам, новая команда в Белом доме будет добиваться продления этого договора. Кандидат в госсекретари заверил, что администрация при этом не будет соглашаться на любые ограничения в отношении системы противоракетной обороны.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал эти намерения.

Радио Политолог о взаимоотношениях России и США: меняется вектор взаимодействия

"Можно только приветствовать администрацию Байдена в том, что они намерены продлевать договор СНВ-3. В определенной степени это меняет вектор взаимодействия между США и Российской Федерацией. Это – стремление все-таки сохранить механизм сдерживания гонки ядерного вооружения – будет, наверное, началом другой политики администрации Соединенных Штатов в средствах сдерживания стратегического вооружения. И, скорее всего, должно привести к созданию и других соглашений, которые бы могли в полном объеме позволить контролировать ядерные средства государств, в том числе и США", – сказал Андрей Кошкин.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.