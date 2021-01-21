Такие обстоятельства: Ласуриа о премии от журнала "Наш современник"

О том, как шла работа над переводом поэмы Мушни Ласуриа "Молитва" на русский язык и что для Народного поэта Абхазии означает премия от журнала "Наш современник", в эфире радио Sputnik рассказал классик абхазской литературы Мушни Ласуриа.

По творческим итогам 2020 года редакция журнала "Наш современник" присудила несколько именных премий писателям, чьи произведения были опубликованы в разных номерах издания. В номинации за многолетнее служение русской культуре премию имени крупного русского литературоведа Вадима Кожинова присуждена Народному поэту Абхазии Мушни Ласуриа за поэму "Молитва".

Радио Такие обстоятельства: Ласурия о премии от журнала "Наш современник"

"В Советском Союзе была практика, переводили с подстрочников. Подстрочник – дело великое. Литература народов Совестного Союза, благодаря подстрочнику, была широко представлена на русском языке, затем с русского на другие языки переводились, базируясь на подстрочнике этих переводов. Синельников (прим. - Михаил Синельников) – мой старый друг. Мы с ним сотрудничаем около 40 лет. Он является переводчиком моей поэмы "Золотое руно", и последний перевод из книги "Звезда рассвета" – поэма "Молитва". Это религиозное, философское мое произведение. Большие отрывки были опубликованы на страницах журнала. Он великий мастер, я других таких и не знаю. Советская переводческая школа выпустила великих мастеров перевода. Из оставшихся на сегодняшний день наиболее известные - Синельников и Ванханен. Их переводы награждены самыми высокими премиями", - отметил Ласуриа.

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