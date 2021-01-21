Жемчугов о коронавирусе: уйдет в природу и найдет себе нового "хозяина"

Станет ли COVID сезонным заболеванием, и почему для медиков это важно? Эту тему в эфире радио Sputnik затронул доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Радио Жемчугов о коронавирусе: уйдет в природу и найдет себе нового "хозяина"

"Конечно, коронавирус станет одним из ОРВИ, он уже есть один из возбудителей острых респираторно-вирусных инфекций, как и предыдущие коронавирусы", - отметил доктор, добавив, что следует дождаться завершения пандемии.

"По моему мнению, закончится тем, что он станет природно-очаговой болезнью, то есть при достижении иммунной прослойки среди людей около 70 процентов, он уйдет в природу, найдет себе нового "хозяина", – сказал Жемчугов.

Далее иммунная система "хозяина" не будет губить вирус, а тот в свою очередь не будет губить этого "хозяина". COVID будет ждать уменьшения иммунной прослойки человечества, чтобы снова "выйти", так как эволюция вируса именно так и устроена, отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.