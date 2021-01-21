Военный эксперт о ситуации с "открытым небом": США развязывают себе руки

Попытка США продавить союзников по НАТО в вопросе предоставления всей информации о наблюдательных полетах уже после выхода из ДОН говорит о стремлении Вашингтона разрушить всю систему международной безопасности, заявил радио Sputnik военный эксперт Александр Тиханский.

Военный эксперт отметил, что когда США только начали процедуру по выходу из Договора по открытому небу, там была такая маленькая "занозина".

По словам эксперта, у стран-участниц Договора по открытому небу давно есть претензии друг к другу, и в действиях России, заявившей о возможности выйти из этого соглашения, нет ничего неожиданного.

Радио Военный эксперт о ситуации с "открытым небом": США развязывают себе руки

"Когда США только начали процедуру по выходу из Договора по открытому небу, там была такая маленькая "занозина": если Россия остается, то европейские страны, члены НАТО, обязуются не передавать информацию США как вышедшим из этого договора. Конечно, тогда над этим посмеялись, и правильно сделали. Потому что буквально две недели назад стало известно, что США в ультимативной форме потребовали от союзников по НАТО предоставлять информацию после наблюдательных полетов", – сказал Тиханский.

Ранее стало известно, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

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