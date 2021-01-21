Военный эксперт о ситуации с "открытым небом": США развязывают себе руки

Военный эксперт отметил, что когда США только начали процедуру по выходу из Договора по открытому небу, там была такая маленькая "занозина".
По словам эксперта, у стран-участниц Договора по открытому небу давно есть претензии друг к другу, и в действиях России, заявившей о возможности выйти из этого соглашения, нет ничего неожиданного.
"Когда США только начали процедуру по выходу из Договора по открытому небу, там была такая маленькая "занозина": если Россия остается, то европейские страны, члены НАТО, обязуются не передавать информацию США как вышедшим из этого договора. Конечно, тогда над этим посмеялись, и правильно сделали. Потому что буквально две недели назад стало известно, что США в ультимативной форме потребовали от союзников по НАТО предоставлять информацию после наблюдательных полетов", – сказал Тиханский.
Ранее стало известно, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе.
"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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