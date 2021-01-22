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Гражданин и начальник: Делба о работе над изменениями в бюджете 2021 года

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Sputnik Абхазия
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Об основных параметрах главного финансового документа страны после переработки законопроекта, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Владимир Делба.

Депутаты Парламента Абхазии не приняли во втором чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год". Пока документ находится на доработке, страна живет по бюджету 2020 года, на что по закону отведен трехмесячный срок.

Делба напомнил, что в связи с тем, что новый бюджет не вступил в силу с начала 2021 года, для обеспечения стабильности бюджетного процесса законодательство определило механизм и возможности влияния на бюджетные отношения посредством введения временного управления бюджетом.

Радио
Гражданин и начальник: Делба о работе над изменениями в бюджет 2021 года

"В соответствии со статьей 98 бюджетного законодательства, финансовый орган правомочен доводить бюджетные средства до получателей в 2021 году, не превышая одной двенадцатой от объема показателей 2020 года", - рассказал Делба.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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