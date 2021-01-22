Комаровский рассказал, способен ли человек выздороветь без антибиотиков

Как антибиотики влияют на коронавирусную инфекцию, и стоит ли заниматься самолечением, рассуждает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Почему не все лекарственные препараты эффективны в борьбе с COVID, рассуждает доктор Комаровский.

Во всем мире коронавирусную инфекцию диагностировали уже у 92 миллионов человек. Такие данные приводит Университет Хопкинса.

Жертвами COVID стали уже почти 2 миллиона человек. Из-за того, что вирус по-прежнему мало изучен, многие пациенты больше доверяют лекарствам, хорошо зарекомендовавшим себя в борьбе с другими болезнями. Но, к примеру, к антибиотикам есть вопросы, отмечает доктор Комаровский в своем Youtube-канале.

Радио Комаровский про антибиотики при респираторных заболеваниях: ложь и провокация

"Из тех, кто имеет какие-то симптомы вирусной инфекции, абсолютное большинство вообще на это не реагирует. Продолжает с этими соплями жить обычной жизнью, ходить на работу… И благополучно выздоравливает!", – уверен он.

По словам доктора, организм человека в подавляющем большинстве случаев способен не то, что без антибиотиков, а вообще без лекарств справиться с респираторной вирусной инфекцией, и с коронавирусной в частности. Но и отказываться от медицинской помощи не стоит.

"Да, есть определенные признаки, когда надо обращаться за медицинской помощью. Их, конечно, надо знать. Но это не аргумент в пользу использования антибиотиков. Абсолютное большинство тех, кто не принимал антибиотики при коронавирусе, ходит, общается, и давным-давно на работе или в школе", – говорит Комаровский.

Напомним, сразу в нескольких странах, в том числе и в Беларуси, сейчас проходит вакцинация российским препаратом "Спутник V". Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи.

"Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.