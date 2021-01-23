15:30 23 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Поиск
© Sputnik

"ЯсноПонятно": что нам дает осознание собственной смертности

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (447)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210123/1031685423/YasnoPonyatno-chto-nam-daet-osoznanie-sobstvennoy-smertnosti.html

Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?

Радио
Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности

Смерть — слишком табуированная тема в России (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой. 

В реальности довольно сложно осознать тот факт, что смерть (как и рождение) — это событие, которое обязательно состоится в жизни каждого. Почему так страшно и больно говорить о смерти? Действительно ли осознание собственной смертности — важный этап становления личности? Как бытует смерть в социальном контексте России и что люди думают об умирании? Какие есть тенденции в осмыслении культуры погребения?
Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Спрашивают не без компенсаторного смеха Ваня и Лина.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (447)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Инаугурация президента США, Крещение, взрыв в Мадриде: самые яркие фото недели
Фотограф сделал из дворника модель
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться