"ЯсноПонятно": что нам дает осознание собственной смертности

Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?

Радио Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности

Смерть — слишком табуированная тема в России (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой.

В реальности довольно сложно осознать тот факт, что смерть (как и рождение) — это событие, которое обязательно состоится в жизни каждого. Почему так страшно и больно говорить о смерти? Действительно ли осознание собственной смертности — важный этап становления личности? Как бытует смерть в социальном контексте России и что люди думают об умирании? Какие есть тенденции в осмыслении культуры погребения?

Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Спрашивают не без компенсаторного смеха Ваня и Лина.



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