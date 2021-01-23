"Это надолго": как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать".
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и ещё немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
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8:10 Бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых
9:40 "Пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит
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14:15 О нормах сна для каждого возраста
15:00 В какое время ребёнку лучше всего отправляться спать
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18:30 Немного о мифах, существующих вокруг сна взрослых
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