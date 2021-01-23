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Это надолго
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"Это надолго": как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

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Темы:
Подкасты РИА (447)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210123/1031685459/Eto-nadolgo-kak-bystro-naladit-sbityy-na-kanikulakh-rezhim-sna-.html

Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах?

Радио
Подкаст «Это надолго». Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". 

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и ещё немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.

Как выйти с каникул и быстрее адаптироваться к школе, смотрите в вебинаре Людмилы Петрановской.
3:00 Насколько можно пренебречь режимом сна на каникулах
8:10 Бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых
9:40 "Пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит
11:00 Как восстановить сбитый режим сна
13:10 Как помочь заснуть быстрее, если время укладывания сбилось
14:15 О нормах сна для каждого возраста
15:00 В какое время ребёнку лучше всего отправляться спать
15:30 Почему подростки "полуночничают"
17:30 В каких случаях при сбитом режиме надо вводить дневной сон
18:30 Немного о мифах, существующих вокруг сна взрослых
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (447)

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