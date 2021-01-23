19:13 23 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Поиск
© Sputnik

Мы все умрем: жилье в экстремальных регионах - Заполярье

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (448)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210123/1031685474/My-vse-umrem-zhile-v-ekstremalnykh-regionakh---Zapolyare-.html

С расширением Северного морского пути появилась необходимость строить в крайних северных регионах не только временные базы, но и полноценные города. Каким должно быть жильё для экстремально холодных мест?

Радио
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: Заполярье

Что архитектура заполярных городов может почерпнуть у МКС, подводной лодки и поезда? Как сохранить жителям заполярного города здоровую психику?

На эти и другие вопросы отвечает Валерий Ржевский - заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств, академик Международной академии художеств, профессор кафедры

“Дизайн среды” Московского Художественно-промышленного института.

Сейчас северные базы военных и учёных больше похожи на бункер, чем на полноценное жильё. Но подземные убежища бывают разными, и в некоторых можно жить не хуже, чем в доме. Об этом мы говорили в эпизоде "Бункер против (почти) любой катастрофы".
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (448)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Работа художника Сергея Габелия
Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Взрыв газового баллона на рынке в Краснодаре
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться