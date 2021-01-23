Мы все умрем: жилье в экстремальных регионах - Заполярье

С расширением Северного морского пути появилась необходимость строить в крайних северных регионах не только временные базы, но и полноценные города. Каким должно быть жильё для экстремально холодных мест?

Радио Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: Заполярье

Что архитектура заполярных городов может почерпнуть у МКС, подводной лодки и поезда? Как сохранить жителям заполярного города здоровую психику?

На эти и другие вопросы отвечает Валерий Ржевский - заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств, академик Международной академии художеств, профессор кафедры

“Дизайн среды” Московского Художественно-промышленного института.

Сейчас северные базы военных и учёных больше похожи на бункер, чем на полноценное жильё. Но подземные убежища бывают разными, и в некоторых можно жить не хуже, чем в доме. Об этом мы говорили в эпизоде "Бункер против (почти) любой катастрофы".

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