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"Страхи/Ошибки": как научиться терпению и выдержке

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Подкасты РИА (449)
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Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко учимся правильно реагировать на ситуацию, если не получается её изменить.
1:05 Кто же это — "терпеливый человек"?
2:55 Как совладать со своим нетерпением
5:15 Как справиться с болезненным ожиданием, если нет сил терпеть
8:20 Как научиться не катастрофизировать ситуацию
10:15 Чем отличается терпимость от терпения
13:00 Как изменить своё отношение к ситуации, если не можешь изменить её саму
17:00 Какие есть упражнения для развития терпения
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Темы:
Подкасты РИА (449)

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