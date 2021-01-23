"Страхи/Ошибки": как научиться терпению и выдержке

Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко учимся правильно реагировать на ситуацию, если не получается её изменить.

1:05 Кто же это — "терпеливый человек"?

2:55 Как совладать со своим нетерпением

5:15 Как справиться с болезненным ожиданием, если нет сил терпеть

8:20 Как научиться не катастрофизировать ситуацию

10:15 Чем отличается терпимость от терпения

13:00 Как изменить своё отношение к ситуации, если не можешь изменить её саму

17:00 Какие есть упражнения для развития терпения

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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