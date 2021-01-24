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Это надолго
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"Это надолго": что делать, если не нравятся друзья ребенка

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Темы:
Подкасты РИА (450)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210124/1031685467/Eto-nadolgo-chto-delat-esli-ne-nravyatsya-druzya-rebenka.html

"Этот его сейчас плохому научит", "у них в группе появилась девочка...". Как быть с детской дружбой? Имеют ли родители право запрещать с кем-то общаться? Когда вторжение необходимо и почему в большинстве случаев стоит занять наблюдательную позицию?

Радио
Подкаст «Это надолго». Что делать, если не нравятся друзья ребенка

Во сколько лет "случается" первая любовь? И как умение дружить в детстве влияет на взрослую жизнь?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за тревогой родителей о друзьях ребёнка и почему нормально дружить со своей противоположностью. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.

Что делать, если ребёнка дразнят, читайте здесь.
2:15 По каком принципу дети выбирают друзей и почему иногда это очень странный выбор
4:10 В каком возрасте наступает первая влюблённость
5:30 Как родителю относится к "плохому" другу ребёнка
6:25 Когда взрослому необходимо вмешаться в дружбу детей
8:00 "Какой-то он подозрительный": откуда берётся тревога, связанная с появлением нового друга
13:15 Почему некоторые девочки дружат только с мальчиками и наоборот
15:15 Что стоит за тревогой родителей, когда они говорят, что друг их ребенка "какой-то не такой"
17:45 Как влияет способность дружить на взрослую жизнь
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Подкасты РИА (450)

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