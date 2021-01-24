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"Заговор классиков": Николай I - Бог и дьявол золотого века литературы

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210124/1031685557/Zagovor-klassikov-Nikolay-I---Bog-i-dyavol-zolotogo-veka-literatury.html

Он признавал талант Гоголя, но ненавидел Лермонтова. Пушкина вызволил из ссылки, но повесил Рылеева. Объявил Чаадаева сумасшедшим, но любил недалекого драматурга Кукольника.

Радио
"Заговор классиков". Николай I - Бог и дьявол золотого века литературы

О его роли в русской культуре никогда не договорятся. Он отправил на эшафот Достоевского, но заменил казнь на сибирскую каторгу. Лев Толстой отзывался о нем беспощадно.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Темы:
Подкасты РИА (451)

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