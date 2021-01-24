"Смертельный квартет" - гипертония, повышение сахара, инсулина и холестерина, - уносит в десятки раз больше жизней, чем коронавирус, предупреждает врач и телеведущий Александр Мясников.

Радио Доктор Мясников о болезнях, которые унесли больше жизней, чем коронавирус

В первую очередь он предлагает обратить внимание на количество сахара, которое мы съедаем в повседневной жизни. На самом деле, необязательно каждый день есть конфеты и шоколадки, сахара хватает и в других продуктах, предупреждает Мясников.

"Рецепторы глохнут, перестают реагировать на инсулин. И этот избыток инсулина начинает действовать на ткани, а ткань растет не только "хорошая" но и "плохая". Отсюда и опухоли, и так далее. Это серьезный патологический процесс, недаром его назвали "смертельным квартетом": гипертония, повышение сахара, инсулина и холестерина", – заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам доктора Мясникова, этот "смертельный квартет" унес гораздо больше жизней, чем коронавирус за всю его историю. И любому человеку достаточно для начала пересмотреть свои привычки.

"Смертельный квартет" – это одно. Но если вы добавите еще и пятый компонент… Организм может просто "не вывезти"! Курение – это самый мощный фактор роста для развития онкологии", – говорит Мясников.

А вот по поводу алкоголя доктор не так категоричен. По его словам, в умеренных дозах алкоголь может быть даже полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

"Полный отказ от алкоголя – это тоже наша проблема. Почему? Во многих странах вы видели, что люди, которые употребляют ограниченное количество алкоголя, живут дольше, болеют меньше. Притом, что люди, которые "переходят" эту дозу, живут меньше и болеют больше. И мы понимаем, лекарство и яд отличаются только дозой. И во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые в пересчете на чистый спирт представляют собой 20 граммов. Это либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива в день", – подчеркнул доктор.