Гражданин и начальник: Гулария о возможном повышении абхазской пенсии в 2021 году

При обсуждении проекта бюджета на 2021 год депутаты затронули вопрос о возможном повешении пенсии для граждан, которые получают только абхазскую пенсию. Депутат Парламента Леонид Чамагуа отметил, что минимальная выплата пенсионерам, которые получают только абхазскую пенсию, составляет 1950 рублей. Он предложил добавить абхазским пенсионерам по 500, 600 и 1000 рублей, в зависимости от категории, к которой они относятся. В результате таких мер минимальная заработная плата повысится до 2100 рублей. С учетом того, что количество пенсионеров, которые получают исключительно абхазскую пенсию, в 2021 году составит 11 000 человек, то на эти меры государству нужно будет выделить 52 миллиона рублей.

Радио Гражданин и начальник: Гулария о возможном повышении абхазской пенсии в 2021 году

"Мы каждый год, когда принимаем бюджет, смотрим, с какими цифрами заканчиваем год, прогнозируем следующий. Предложение мы рассматриваем, высчитываем, потянем ли мы эти расходы. Учитывая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день с пандемией коронавирусной инфекции, у нас темпы роста в экономике замедлились. Целые отрасли в сфере услуг не работают на полную силу, это связано с выплатами заработных плат, а это уже влияет на отчисления в наш фонд. Естественно, отчисления в наш фонд значительно уменьшились, мы рассчитывали на совсем другие цифры в 2020 году. У нас в настоящее время задержки по выплатам связаны с уменьшением поступлений страховых взносов в наш фонд, и на 2021 год повысить доплату некоторым категориям, по нашим данным, пока не представляется возможным", - сказал Гулария.

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