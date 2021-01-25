Оператор диспетчерской службы СУЭС: задыхаемся от работы

В случаях, когда происходят отключения электричества, граждане начинают звонить в диспетчерскую службу, в которой круглосуточно дежурят операторы. По словам Марины Курченко, в связи с обострением ситуации в энергетической отрасли в диспетчерскую службу поступает бесчисленное количество звонков в день.

Радио Оператор диспетчерской службы СУЭС: задыхаемся от работы

"Очень тяжело работать, сейчас особенно. У нас такое положение в энергетической отрасли, что мы просто задыхаемся от работы. Понятно, что люди недовольны, людям очень тяжело, и мы все это понимаем, мы сами мамы, бабушки, но и нас люди должны понять. Мы не всесильны. Мы – СУЭС, ремонтная бригада, чем можем, всем помогаем. Все отключения сыпятся на наши головы. Ребята наши работают на износ. Они утром выезжают, и по пути я им даю заявки, не заезжают обратно на работу. Они и голодные, и холодные, и под дождем, но это никого не интересует. Нам очень тяжело, мы до такой степени загнанные этой работой, что приходим домой мертвые. Звонков не перечесть. У нас два стационарных номера. У нас бывают телефоны "глючат", он перестает работать, а звонок идет, и людям кажется, что мы трубку не берем. А у нас от трубок уши распухают. Мы стараемся людей уважить, сказать им что-то доброе, чтобы поддержать их, но не все понимают. Кто-то благодарит, а кто-то нет. Отложить трубку мы не можем. Люди кроме того что звонят, они и приезжают. Мне по телефону надо ответить, а каждый же хочет высказать свою боль. У нас бесчисленное количество звонков. Их посчитать невозможно", - сказал Курченко в эфире радио Sputnik Абхазия.