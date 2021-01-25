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Политолог о сохранении договора СНВ-3 для США: символ восстановления лидерства

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Почему администрация Байдена выступает за сохранение Договора СНВ-3, рассуждает заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.

Власти США планируют продлить договор о сокращении наступательных вооружений на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Политолог о сохранении договора СНВ-3 для США: символ восстановления лидерства

"США считают, что этот договор нужно сохранить, потому что он соответствует интересам США, дает возможность провести с Россией параллельные переговоры по тем видам вооружений, которыми Соединенные Штаты пока не обладают, включая, например, гиперзвук", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, с этой точки зрения этот договор для них является важным инструментом сохранения контроля над вооружениями.

"Вся администрация и сам лично Байден подчеркивал идею о том, что необходимо сохранить по крайней мере какие-то очень важные элементы в режиме контроля над вооружениями, уничтоженные его предшественником", - пояснил Сидоров.

Он добавил, что этот договор является последним краеугольным камнем стратегической стабильности.

"Джо Байден очень хочет подчеркнуть, что идет возвращение к нормальности после зигзага Трампа, США возвращаются на прежний курс, обдуманный курс дипломатии. США восстанавливают свое лидерство, поэтому этот договор является еще и символом", - считает эксперт.

Но, с другой стороны, он действительно работает, по крайней мере последние 10 лет договор обеспечивал сохранение определенного паритета в стратегических наступательных вооружениях между Америкой и Россией, заключил Сидоров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой новой администрации Соединенных Штатов продлить Договор СНВ-3 (ДСНВ) на пять лет.

По ее словам, в Москве готовы "не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет".

 


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