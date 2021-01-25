Ломия об ужесточении наказания за майнинг: вопрос в исполнительской дисциплине

О том, как поправки в законодательство могут повлиять на борьбу с незаконным майнингом и какие инструменты уже сегодня есть у правоохранительных органов для этого, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал государственный советник юстиции третьего класса Алексей Ломия.

Законодательная инициатива об изменениях в Административный кодекс, которые предусматривают штрафы, арест имущества и конфискацию за майнинг, в ближайшее время будет рассматривать Парламент республики. Как поправки в закон могут повлиять на борьбу с незаконным подключением к электросетям, будут ли они эффективны и принесут ли результаты? Своим мнением об этом поделился государственный советник юстиции третьего класса, экс-генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия.

Радио Такие обстоятельства: Ломия о законах в борьбе с майнерами

"Президент достаточно грозно предупредил должностных лиц о том, что нужно привести все в порядок, что будет персональная ответственность. Я, как бывший сотрудник правоохранительных органов, могу сказать, что обычно такое действует. Словосочетание "персональная ответственность" для любого должностного лица – это страшное зло, которого все серьезно боятся. Весь вопрос в том, насколько это будет от слов переходить к делу. Мы это легко увидим по напряжению в сети, по отключениям. Под силу или нет? Думаю, что под силу, так как должностные лица "Черноморэнерго" могут с точностью до 500 метров определить, где идет чрезмерное расходование электроэнергии. Оперативники в любом случае обладают информацией, которая происходит у них в районе, все прекрасно владеют ситуацией. Вопрос в том, насколько они будут способны разорвать образовавшиеся родственные и другие связи", - сказал Алексей Ломия.

Юрист отметил, что предусмотренные в Административном кодексе санкции смешные, не поспоришь с тем, что в него давно надо было вносить изменения в сторону ужесточения.

"Но встает вопрос, насколько будет качественная исполнительская дисциплина? Не станет ли это очередным коррупционными коридором? Что касается Уголовного кодекса, то непонятно, почему сотрудники из Управления по борьбе с экономическими преступлениями до сих пор не воспользовались этой ситуацией и не собирают материалы по незаконному предпринимательству. Эта статья давно есть, апробирована, разработана со всеми нюансами. И существует практика, судебная практика есть. Для меня загадка, почему до сих пор не применяют эту статью… Для оперативников единственная проблема будет в том, чтобы определить, какой доход получили эти лица, осуществляющие добычу криптовалюты незаконно. То, что они занимаются незаконно – это очевидно, потому что был официальный запрет на этот вид деятельности. Соответственно, все этим занимаются незаконно. То есть эта часть статьи готова, осталось доказать доход. Сотрудники прекрасно знают, что есть оконченный состав преступления, а есть покушение, то есть можно и таким образом квалифицировать. Это дает возможность переходить в уголовно-правовую плоскость. Здесь уже идет речь о том, что собирается материал для возбуждения уголовного дела и изымается вся эта техника", - рассказал Ломия.

Алексей Ломия считает, что в Абхазии категорически нельзя было разрешать майнинговую деятельность, так как энергосистема страны не была к нему готова.

"Наша система учета к этому не готова, наши должностные лица к этому не готовы. Это клондайк для коррупционеров, которые будут этим активно пользоваться, а страдать будет население. И это не ограничится тем, что сегодня у нас нет тепла в домах. Летом у нас не будут работать кондиционеры. С такими масштабами майнинга рано или поздно мы будем вырабатывать лимит ИнгурГЭС не в октябре, как это случилось сегодня, а к июлю", - считает Ломия.

Он считает, что есть лишь один вариант – закрыть, запретить и забыть про этот вид деятельности в Абхазии. Или же, отмечает Ломия, нужно создать государственную организацию, и чтобы деньги качались не в карманы предпринимателей, а этот вид деятельности работал на бюджет страны.

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Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, в пятницу 22 января.

Аслан Бжания дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. Если проблему не удастся решить, то будут приниматься кадровые решения, отметил он. Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.

В тот же день президент провел встречу с представителями Парламента, с тем чтобы ввести штрафы и уголовную ответственность для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей. Ожидается, что законодательная инициатива об усилении ответственности за майнинг криптовалют будет представлена в Парламенте в понедельник 25 января.