Малышев о вакцинации от COVID-19 после болезни: через 6-9 месяцев

Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации от коронавируса, стоит ли делать прививку переболевшим и почему результату ПЦР-теста не всегда можно доверять, пояснения дал авторитетный российский инфекционист Николай Малышев.

По сути, после проведения вакцинации человек переболевает в очень легкой форме, и так происходит не только при коронавирусе, но и при любом другом вакцинозависимом инфекционном заболевании, напомнил доктор медицинских наук.

Радио Малышев о вакцинации от COVID-19 после болезни: через 6-9 месяцев

"Мы знаем, что могут быть побочные явления, как общие ― повышение температуры, слабость, головная боль, интоксикация, так и местные ― боль в месте введения, припухлость, краснота, такие побочные явления проходят очень быстро и, можно сказать, самостоятельно ― за два-три дня. Не надо бояться", ― сказал профессор.

Он также прокомментировал возможность проведения вакцинации для переболевших людей. "Говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через шесть-девять месяцев ― такой срок, если врач видит, что человек болел, и болел в среднетяжелой форме", сказал Малышев.

Кроме того, профессор высказался и о необходимых обследованиях, которые нужно пройти перед проведением вакцинации.

"ВОЗ не требует никаких дополнительных исследований, ни мазок на антитела. В США то же самое ― лица, которые подлежат вакцинации, они не обследуются. Очень многое зависит при ПЦР-диагностике от того, как хорошо берется мазок. Это очень важный и ответственный аспект, потому что можно так брать, что будет все время отрицательный результат. Ну и сами тест-системы так или иначе стопроцентной гарантии не дают, это тоже надо помнить", ― отметил Малышев.

Если у врача не было никаких подозрений, что пришедший на вакцинацию человек болел коронавирусом, то такие лица могут вакцинироваться без более углубленного исследования, добавил инфекционист, пояснив, что существующие сейчас вакцины действуют на все выявленные в последнее время штаммы.