Такие обстоятельства: Дасания о необходимой реабилитации после COVID

О возможностях, которые есть в Абхазии для реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и о рекомендациях медиков, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-реаниматолог Мадина Дасания.

Радио Такие обстоятельства: Дасания о необходимой реабилитации после COVID

Многим пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, рекомендуют пройти восстановительный курс.

Как отмечает врач Дасания, реабилитацию после перенесенного COVID нужно пройти каждому. Последствия у этих пациентов могут быть разными. Это и нарушение сна, и подавленное состояние. Необходимо пройти психоэмоциональную реабилитацию. У многих после болезни сохраняется слабость, головная боль, одышка, повышенная утомляемость, повышенная потливость, подавленное настроение.

"Любовь и забота близких играют немаловажную роль. Сам же пациент не должен просто лежать и думать, что покой его вылечит. Он должен собраться с силами. Рекомендуется дозированная ходьба. Если чувствует, что утомился – отдохнуть и дальше продолжить ходьбу. Имеет огромное значение сбалансированное витаминизированное питание. Постараться отказаться от курения и алкоголя, четко выполнять все рекомендации, которые были даны после выписки врачом. И со временем все наладится", - рассказал врач.

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