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Гражданин и начальник: Агрба о ремонте водопровода и дорог в Сухуме по Инвестпрограмме

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Sputnik Абхазия
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О ходе ремонтных работ объектов в рамках реализации Ивестпрограммы 2020-2022, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Радио
Гражданин и начальник: Агрба о работах по Инвестпрограмме

Начальник Управления капитального строительства напомнил, что в Сухуме по улицам Леона, Абазинская и Гулия предусмотрены мероприятия по ремонту водопроводной сети и канализации.

На этих улицах канализационные сети уже функционируют, водопроводные сети уже проложены и частично подключены. Остается переключить улицу Абазинскую и часть улицы Джонуа. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией города Сухум о согласовании графика отключения воды в городе, чтобы подключить оставшиеся новые водопроводные сети.

"Следующим мероприятием на этих улицах планируется ремонт и замена ливневого коллектора", - рассказал Агрба.

Окончательно отремонтировать дорожное полотно на улицах, где сегодня ведется ремонт, планируется к концу второго квартала 2021 года.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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