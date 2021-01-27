Гражданин и начальник: Агрба о ремонте водопровода и дорог в Сухуме по Инвестпрограмме

Начальник Управления капитального строительства напомнил, что в Сухуме по улицам Леона, Абазинская и Гулия предусмотрены мероприятия по ремонту водопроводной сети и канализации.
На этих улицах канализационные сети уже функционируют, водопроводные сети уже проложены и частично подключены. Остается переключить улицу Абазинскую и часть улицы Джонуа. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией города Сухум о согласовании графика отключения воды в городе, чтобы подключить оставшиеся новые водопроводные сети.
"Следующим мероприятием на этих улицах планируется ремонт и замена ливневого коллектора", - рассказал Агрба.
Окончательно отремонтировать дорожное полотно на улицах, где сегодня ведется ремонт, планируется к концу второго квартала 2021 года.
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