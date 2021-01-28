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Гражданин и начальник: Аршба о материалах, направленных Контрольной палатой в прокуратуру

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210128/1031715832/Grazhdanin-i-nachalnik-Arshba-o-materialakh-napravlennykh-Kontrolnoy-palatoy-v-prokuraturu.html

Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба рассказал в эфире радио Sputnik о материалах, направленных в Генеральную прокуратуру на основе проверок в различных ведомствах объектов, строившихся по Инвестпрограмме.

Радио
Гражданин и начальник: Аршба о материалах, направленных Контрольной палатой в прокуратуру

Президент Аслан Бжания 22 января на встрече со спикером, вице-спикерами и председателями комитетов Парламента затронул вопросы, касающиеся работы правоохранительных органов, борьбы с коррупцией. Он сообщил, что Контрольная палата передала в Генпрокуратуру 38 материалов, по 32 из них отказано, по шести проведена определенная работа. Бжания отметил, что ущерб, нанесенный людьми, которые занимаются противоправной деятельностью, оценивается в миллиарды рублей, и из этой суммы государству не возвращено ни рубля.

Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба в эфире радио Sputnik рассказал, о материалах каких дел говорил президент Аслан Бжания, и поделился мнением, есть ли необходимость усиления законодательства в плане борьбе с коррупцией.  

"Нами была представлена справка президенту на его устный запрос о взаимодействии с Генеральной прокуратурой. За весь период работы Контрольной палаты практически было направлено в Генеральную прокуратуру 36 материалов и плюс два наших материала ушли через Парламент, в итоге получается 38 материалов. Это за период с 2014 по 2020 год. Материалы по разным организациям. Были материалы в рамках проверки деятельности Министерства сельского хозяйства, строительные мероприятия по освоению средств Инвестиционной программы. Перечень не маленький, это 36 объектов", - сказал Аршба.

Говоря об объеме ущерба, нанесенного государству, из материалов проверок Контрольной палаты следует, что он составляет, по словам Аршба, более миллиарда рублей.

Подробности в аудиофайле.

 


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