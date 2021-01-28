Врач рассказал, можно ли быть переносчиком коронавируса после прививки

Даже после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску, чтобы обезопасить окружающих, теоретически вирус все еще может передаваться, считает известный российский врач и ученый-кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Радио Врач рассказал, можно ли быть переносчиком коронавируса после прививки

Коронавирус как респираторный вирус попадает к нам через органы дыхания — через нос, и начинает активно размножаться в клетках носового эпителия, где иммунитета на самом деле очень мало, рассказал ученый в подкасте РИА Новости.

Весь иммунитет внутри организма, а коронавирус приходит с воздухом снаружи. А потом, когда заболевание продолжается, вирус спускается вниз в легкие и вызывает уже COVID-19, добавил он.

"Так вот пока иммунитет не сработал, пока полностью вирус не опустился и не запустил всю иммунную систему, человек переболевший или вакцинированный может даже иметь какую-то небольшую инфекцию в виде насморка, нос зачесался, чихнул пару раз, температура немножко подскочила до 37,1, но в этот момент человек действительно может распространять коронавирус" ,― сказал специалист.

Академик посоветовал после вакцинирования какое-то время продолжать защищать себя, используя уже привычные всем маски. Кроме того, он отметил, что не согласен с заявлениями о стопроцентной эффективности вакцин. По мнению ученого, такая высокая эффективность возможна у людей полностью защищенных в условиях клинических исследований, а "в реальной жизни это будет в районе 55-70%".

"Люди должны продолжать защищать себя, пока не накопится коллективный иммунитет и коронавирусу некуда будет деваться, либо он будет мутировать, и они должны защищать других, поскольку они могут в небольшом количестве и очень короткое время коронавирус передавать дальше. Мне кажется, это возможно, и надо быть осторожными даже после вакцинирования", ― сказал Мацкеплишвили.