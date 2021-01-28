Коктыш о призыве Столтенберга к союзникам НАТО: напомнил, что НАТО - "любимая жена" США

Радио Коктыш о призыве Столтенберга к союзникам НАТО: напомнил, что НАТО - "любимая жена" США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он связал необходимость в этом с действиями России и Китая, а также с терроризмом.

"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая",— говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича.

Призыв Генсека НАТО в эфире радио Sputnik прокомментировал член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Задача Столтенберга – напомнить, что НАТО здесь, оно ждет денег, ждет заявлений от Байдена, что все будет по-прежнему, что никакого "развода" не случится, и дальше будет продолжаться нынешний формат отношений между США и НАТО, когда ответственности с Европы и с НАТО особо не спрашивают. Сейчас вопрос в том, чтобы сделать заявление, что НАТО по-прежнему остается "любимой женой" США. Наличие угрозы – это единственный смысл существования НАТО. Мы все признаем, что угрозы нет. Возникает вопрос, а зачем тогда НАТО?" - сказал политолог.

В конце 2020 года господин Столтенберг заявил, что не видит непосредственной военной угрозы для НАТО от России. Однако он считает, что Россия угрожает соседям и пытается вмешаться в демократические процессы.

В 2020 году мировые оборонные расходы увеличились на 1,9%. Они растут седьмой год подряд, сообщал информационно-аналитический центр Jane's. В 2020 году больше всего расходы на оборону нарастила Европа (+5,6%). На Россию и страны СНГ приходится 2% всех расходов.