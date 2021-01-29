Такие обстоятельства: Кварандзия о не принятом Парламентом Абхазии бюджете на 2021 год

О том, в каком случае законодательный орган власти может не принять бюджет страны, как в условиях кризиса должны распределяться финансы, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, экс-министр финансов Абхазии Амра Кварандзия.

Депутаты Парламента Абхазии не приняли во втором чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год". Пока документ находится на доработке, страна живет по бюджету 2020 года, на что по закону отведен трехмесячный срок.

Бюджет - главный финансовый документ, естественно, государство финансовый год свой должно начать с утвержденным бюджетом, сказала Кварандзия в эфире радио.

Радио Такие обстоятельства: Кварандзия о не принятом Парламентом Абхазии бюджете на 2021 год

"Если бюджета нет, все-таки это свидетельствует о том, что у нас неустойчивая ситуация с финансами в государственном секторе. Принятие бюджета - это политический вопрос. Всегда во всех странах существуют определенные разногласия между исполнительной властью и законодательной, но всегда должны вестись дискуссии, должны быть компромиссные решения. Все это должно происходить в процессе формирования бюджета, до представления бюджета в Парламент, основные вопросы на этот момент должны быть отрегулированы", - отметила Кварандзия.

По словам экономиста непринятие бюджета - крайняя мера.

"Законодательный орган власти может все-таки занять принципиальную позицию и не принять бюджет, прежде всего, если он является недостоверным, если показатели и прогнозы являются ненадежными, если не реалистичны доходы и расходы бюджета. Во всех остальных случаях, бюджет все-таки должен быть принят, и уже в процессе исполнения может корректироваться, дорабатываться, такова практика большинства стран. Тем более в нашем законодательстве заложена гибкость финансирования, когда министр финансов имеет право принимать решения об изменении бюджетной росписи в отдельных случаях, движение бюджетных средств может корректировать министр финансов. Если некоторые вопросы могут быть выведены в принятие решения самим министром финансов, в таком случае эти вопросы нужно снимать, и все-таки бюджет принимать и затем в процессе исполнения корректировать", - сказала Кварандзия.

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