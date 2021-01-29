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Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.
© Sputnik / Илона Хварцкия

Джениа о Царгуш: один из тех, кто заложил фундамент музыкальной культуры Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210129/1031721702/Dzhenia-o-Tsargush-odin-iz-tekh-kto-stoit-v-fundamente-muzykalnoy-kultury-Abkhazii-.html

О Народном артисте Абхазии, руководителе Госансамбля народной песни и танца Василии Царгуш своими воспоминаниями поделилась художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа.

28 января на 83-м году ушел из жизни Народный артист Республики Абхазия, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, композитор, этнограф, художественный руководитель и главный дирижер Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василий Царгуш.

Как призналась художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа, для нее Василий Царгуш был очень близким человеком.

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Джения о Царгуш: одних из тех, кто стоит в фундаменте музыкальной культуры Абхазии

"Для меня эта потеря, как потеря родного человека. Это уникальный артист, уникальный деятель культуры, выдающийся хоровой деятель, обогативший хоровую музыку, популяризирующий ее. Выдающийся композитор, обогативший абхазскую хоровую музыкальную литературу. Очень много того, что сейчас мы слышим в исполнении хора вышло из-под пера Василия Царгуш. Это знаток фольклора. Это человек из той плеяды артистов, которые вышли из народа. Он один из тех, кто стоит в фундаменте музыкальной культуры Абхазии", - рассказала Джениа.

Василий Царгуш - автор хоровых и камерно-вокальных сочинений, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Он более 50 лет возглавлял Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца, который стал визитной карточкой абхазского искусства.

 


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