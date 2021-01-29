Цунаева о Василии Лановом: символ и актера, и человека, и гражданина

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В эфире радио Sputnik сопредседатель "Бессмертного полка" Елена Цунаева отметила, что Лановой был и останется символом движения.

О кончине Народного артиста СССР стало известно поздно вечером 28 января. Его смерть подтвердила супруга актриса Ирина Купченко.

Причиной смерти стал коронавирус, об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В эфире радио Sputnik сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева отметила, что Василий Лановой - пример служения, сохранения памяти о трагедии и Великой Победе

Радио Цунаева о Василие Лановом: символ и актера, и человека, и гражданина

"Это, конечно, очень трагическое, печальное событие. Лично для меня Василий Семенович – пример служения, сохранения памяти о трагедии и Великой Победе, потому что именно с Василия Семеновича для меня началась работа в "Бессмертном полку России". То, что он сделал для становления этого движения и в Москве, и в стране, навсегда останется в нашей памяти. Это очень искренний, мужественный человек. То, как он говорил о значении подвига, о людях – я счастливый человек, потому что мне довелось быть рядом, слушать его… С одной стороны, скорбь, а с другой – ощущение, что человек ушел из жизни, сделав очень многое не только для страны, но и для мира. Ночью мы переписывались с нашими коллегами из разных уголков мира, где тоже проходят акции "Бессмертный полк", все очень скорбят, все его вспоминают. Для всех он – символ и актера, и человека, и гражданина", – сказала Елена Цунаева.

За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, в том числе в картинах "Алые паруса", "Павел Корчагин", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

В последние годы вел активную общественную работу, возглавлял попечительский совет патриотической акции "Бессмертный полк".