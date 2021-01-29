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Мясников о неочевидных симптомах инфаркта миокарда: не обязательно COVID

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Даже жалобы на зубную боль могут быть связаны с риском инфаркта миокарда, предостерегает врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, каждому мужчине старше 45 лет стоит быть особенно внимательным к своему здоровью. Но и молодым было бы нелишним знать эти признаки, чтобы помочь родным или самому себе в случае необходимости. 

Радио
Мясников о неочевидных симптомах инфаркта миокарда: не обязательно COVID

"Угрожающий инфаркт миокарда не всегда может проявляться именно болью. Это может быть внезапная одышка, затруднение дыхания, внезапно возникший кашель или слабость, это внезапно выступивший холодный пот. Все это может быть симптомами, эквивалентными стенокардии", – отметил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Есть и гораздо менее очевидные признаки, которые человек по незнанию может даже не заметить или не придать должного значения.

"Бывает, у вас отрыжка. И то, что вам кажется изжогой, появление дискомфорта желудочного, будто что-то съели… Да не съели. Если вам человек 60-ти лет, курильщик, диабетик, с высоким холестерином, говорит, что ему как-то нехорошо, какая-то отрыжка, подумайте, нет ли здесь начинающегося инфаркта", – предостерегает доктор.

В организме человека все взаимосвязано, напоминает он. И приводит пример с железной дорогой: если случается авария, поезд может застрять на несколько часов очень далеко от этого места. А потому даже боль в пальце, которая возникает без видимой причины, не стоит оставлять без внимания. 

"Сколько раз бывает: человек приходит к стоматологу, а у него инфаркт. Любой стоматолог скажет – часто приходят люди, зубы здоровые, а они сразу отправляют на кардиограмму, ищут прединфарктное состояние. Потому что боль отражается в шею, в челюсть, в затылок… Это очень часто. В левое плечо – это вообще классический случай. А иногда просто у человека болит палец", – предупреждает Мясников.


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