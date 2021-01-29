Чалмаз о сберкоине: у людей появится возможность выбора удобной валюты

Сбербанк России планирует запустить платформу для выпуска сберкоина. Как это отразится на работе банков и как к этой идее относятся в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал председатель совета директоров "Амра-банка" Михаил Чалмаз.

Сбербанк работает над выпуском собственной криптовалюты, которая будет называться сберкоин (Sbercoin). В настоящее время проект проходит тестирование внутри банка. Сама криптовалюта заработает в 2021 году после вступления в действие нового закона о цифровых финансовых активах.

Как отметил в интервью радио Sputnik Абхазия председатель совета директоров "Амра-банка" Михаил Чалмаз, данная мера обусловлена увеличением количества возможностей совершать оплату.

Радио Такие обстьоятельства: Чалмаз о сберкоине

"Будут наличные деньги, безналичные деньги и цифровые деньги. Это вопрос технологии. Такие мероприятия осуществляет не только Сбербанк, но Центральный банк России делает цифровой рубль. И нам бы тоже хотелось заниматься такого рода технологиями, внедрять их на территории Абхазии. Это позволит нам увеличить количество транзакций, денежный оборот", - отметил Чалмаз.

По его словам с появлением сберкоина у людей появится возможность выбора удобной валюты.

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Сбербанк планирует запустить собственную криптовалюту сберкоин, привязанную к рублю. Она будет использоваться для транзакций внутри банка и межбанковских операций.

Информация о возможном запуске Сбербанком своей криптовалюты появилась через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Его текст опубликован на портале правовой информации.