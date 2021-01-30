"Сейчас я ем все, что хочу": как сбросить 50 кг и стать /"хозяином своего веса"

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением.

"С детства приучили всегда все доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актера, ест все, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)?

Радио "Правда тела"."Сейчас я ем все, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг

Почему самое "волшебное" умение, по мнению Кирилла - это уметь медленно есть? Как справиться с нелюбовью к тренажерке? Можно ли перестроить свою психологию, чтобы не "заедать" стресс"? В откровенном разговоре с Кириллом Гурбановым, который смог похудеть и изменить свою жизнь.

03:55 "Мне было 20 с чем-то лет и 130 кг"

05:00 "Я до сих пор заедаю стресс"

08:55 Как Кирилл познакомился с будущей женой и начал менять свое питание

13:50 "Надо просто найти такой спорт, который будет тебя драйвить"

16:22 "Ключ - в психологии, чтобы не заедать"

22:00 Как Кирилл дошел до 76 кг и начал набирать вес

26:57 "Медленная еда - это волшебный скилл, и это очень сложно в режиме будней"

28:15 Как Кириллу удалось перестроить свою социальную жизнь

30:00 "Отказываешься от алкоголя - один раз потроллили, на второй не будут"

31:30 Как начать худеть (лайфхаки Кирилла)

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