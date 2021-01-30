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"Заговор классиков": Аполлон Григорьев – жизнь как жгучий романс

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Это его слова: Пушкин – это наше все. Все говорили, что он был горьким пьяницей, но талант он не пропил. Свою безумную судьбу выразил в стихах, автобиографии, критике. Спорил с западниками, но не соглашался во многом и со славянофилами. Стал предтечей серебряного века.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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"Заговор классиков". Аполлон Григорьев. Жизнь как жгучий романс

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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Темы:
Подкасты РИА (453)

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